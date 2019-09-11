Робот «Фёдор» оказался бесполезен для открытого космоса

Робот «Фёдор», побывавший на Международной космической станции, больше не полетит в космос. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил», – сказал он про робота. Для выхода в открытый космос российские ученые создадут другого андроида, передает РИА «Новости».

«Фёдор» оказался неподходящим для такой работы. По словам Дудорова, у робота есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Разработка другого робота уже началась, если программа будет выполнена без задержек, то Россия будет первой страной, которая выпустит андроида в открытый космос.

Напомним, робот «Фёдор» был создан специалистами магнитогорского предприятия, специализирующегося на робототехнике. Но космическая одиссея его с самого начала не задалась. Так, корабль «Союз МС-14», на борту которого «Фёдор» должен был прибыть на МКС, смог пристыковаться к станции лишь со второй попытки. Затем возникли проблемы с активацией робота. «Фёдор» вернулся на Землю 7 сентября.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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