«Союз МС-14» с роботом-аватаром на борту пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-14» антропоморфным роботом-аватаром Федором (он же Skybot-F850) на борту сегодня, 27 августа, в 06:08 мск успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Сейчас экипаж готовится к открытию переходных люков между кораблём и станцией, рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Космический корабль «Союз МС-14» доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

«Среди отправленного оборудования находятся укладки для проведения космических экспериментов: «Биоплёнка», «Микровир», «Магнитный 3D-биопринтер», «УФ атмосфера», «Каскад», а также «Испытатель», в ходе которого будет протестирована работа антропоморфной робототехнической системы Skybot F-850», – сообщил представитель госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил специалистов с успешным решением поставленной задачи. «Благодарю специалистов РКК «Энергия», ЦНИИМАШ, ЦПК, Государственной корпорации «Роскосмос» и, конечно, наш экипаж МКС Александра Скворцова и Алексея Овчинина за высокий профессионализм, ответственность и слаженность в работе!» – написал он в Twitter.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14» состоялся утром 22 августа с космодрома Байконур. Он прошел в беспилотном режиме и стал испытательным для ракеты-носителя с системой управления разработки екатеринбургского НПО автоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Ранее ракета «Союз-2.1а» выводила на орбиту только грузовые корабли и автоматические космические аппараты.

Как писал «Новый День», «Союз МС-14» с роботом на борту не смог с первой попытки состыковаться с МКС. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние – 279 метров, стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, однако в последний момент специалисты Центра управления полетами приняли решение процесс остановить.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.08.19

Трамп: Крым воссоединился с Россией благодаря Обаме. / Лондон благословил создание косовской «армии». / МИД РФ: Присутствие неподготовленного Зеленского грозит обрушить авторитет «нормандского формата». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»