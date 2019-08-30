Полоса... На МКС еле включили робота «Фёдора»

У собранного магнитогорцами робота «Фёдора» продолжаются неприятности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Фёдора» на борту МКС. Об этом сообщил telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече робота) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта», – цитирует канал слова космонавта, находившегося в это время в модуле Международной космической станции «Поиск», где установлен «Фёдор».

Специалисты Центра управления полётами предложили космонавту заменить в роботе аккумуляторные батареи, но через некоторое время Алексей Овчинин сообщил, что смог включить робота. «Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то», – доложил космонавт.

Напомним, робот «Фёдор» был создан специалистами магнитогорского предприятия, специализирующегося на робототехнике. Но космическая одиссея его с самого начала не задалась. Так, корабль «Союз МС-14», на борту которого «Фёдор» должен был прибыть на МКС смог пристыковаться к станции лишь со второй попытки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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