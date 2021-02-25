Танк «Армата» «научили» искать цели без участия экипажа

Российский танк последнего поколения Т-14 «Армата» впервые в мировой истории танкостроения смог без участия экипажа найти и выбрать цели. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в ходе испытаний на полигоне система управления огнем «Арматы» успешно продемонстрировала способность самостоятельно находить, распознавать и брать на сопровождение цели. Стоит отметить, что решение поражать цель или нет, принимает человек.

Особо подчеркивается, что такая автоматизация системы управления огнем была реализована в бронетехнике впервые в истории. На сегодняшний день все аналогичные системы, в том числе и иностранного производства способны лишь сопровождать цели, но их поиск и выбор должен производить экипаж.

Как писал «Новый День», ранее в 2021 году «Армата» получил паспорт экспортного облика (рекламный паспорт), который позволяет участвовать в международных выставках и заключать контракты на поставку за рубеж. В «Рособоронэкспорте» отметили, что с большой вероятностью «Армата» будет представлен на выставке IDEX-2021, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах с 21 по 25 февраля.

Однако экспорт Т-14 возможен только после реализации поставок в рамках государственного оборонного заказа. Танк Т-14 относится к новому поколению, с необитаемой башней. Экипаж размещен в бронекапсуле в передней части танка.

Это гарантирует танкистам особую защищённость. С первого появления на экранах танка Т-14 за рубежом возник особый к нему интерес. Можно предположить, что и в Абу-Даби, где пройдёт указанная выставка, «Армата» привлечёт к себе особое внимание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.02.21

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