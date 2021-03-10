Предприятие «Росатома» разработало ракету-ловушку для дронов

Ученые Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) (входит в «Росатом), изобрели устройство для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Оно представляет из себя ракету, которая выпускает на пути дронов сеть и захватывает их, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

Ракета снабжена блоком наведения, контейнер с сетью-ловушкой и прикрепленными по углам грузами. По словам разработчиков, существующие сегодня в России сходие проекты не эффективны для захвата скоростных БПЛА, так как те способны совершать резкие маневры на высокой скорости. Изобретение было запатентовано еще в марте 2021 года. Сейчас ведется разработка документации к изделию.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что российские ученые создали мобильный комплекс для борьбы БПЛА. Разработка, получившая название «Защита», принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ «Вектор» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника», «Ростех»).

Заявлено, что комплекс помещается в трех кейсах, а чтобы привести его в рабочее состояние потребуется 30 минут. Он способен подавлять управление дронами в радиусе 2 км независимо от времени суток и погоды. Важным преимуществом является и то, что комплекс остается незаметным и неуязвимым для радиоэлектронного противодействия.

«Защита» способна распознать тип летательного аппарата и местоположение пульта управления в секторе 360 градусов и на удалении в 2 км. После этого она разрывает канал связи с аппаратом. Кроме того, новейший комплекс способен подавлять сигналы глобальных спутниковых систем позиционирования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.03.21

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