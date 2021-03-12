В России обнаружили более 6 тысяч уязвимых для хакеров камер видеонаблюдения

Эксперты по кибербезопасности заявили об уязвимости более 6,3 тыс. камер видеонаблюдения в России, расположенных на электростанциях, промышленных предприятиях, АЗС и в системах «умных» домов. IP-адреса этих камер открыты, доступ к ним может получить любой желающий, в том числе киберпреступники, предупреждают они. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Avast.

К большинству этих камер можно получить доступ без логина и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию, пояснили в Avast. Доступ к многим камерам защищен простыми паролями, которые легко можно подобрать, отметил гендиректор компании «Интернет Розыск» Игорь Бедеров.

Такие камеры, по словам эксперта, могут быть размещены в том числе в банках, что грозит утечками данных кредитных карт и паспортов клиентов кредитных организаций. Кроме того, на базе камер с открытым IP можно организовать нелегальную систему видеонаблюдения или аналитики. Если дополнить такую систему модулями распознавания лиц, получится система тотальной слежки, допустил Бедеров.

Руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности КПМГ в России и СНГ Илья Шаленков рассказал изданию, что злоумышленники могут использовать взломанные камеры как вычислительный ресурс. Если уязвимые камеры установлены дома, то, по словам эксперта, их взлом грозит потерей частной жизни.

Согласно данным поисковой системы по интернету вещей Shodan.io, Россия занимает пятое место по числу камер видеонаблюдения с открытым IP. На первых местах находятся Вьетнам, Тайвань, Южная Корея и США. Во всем мире, по оценке экспертов, насчитывается около 124 тысяч камер с такой уязвимостью.

Добавим, что Россия располагается на третьем месте по числу установленных камер видеонаблюдения среди стран мира. По данным аналитиков Telecom Daily, в России почти 100 камер на каждую тысячу человек – всего около 13,5 млн устройств, около трети из них установлены за государственный счет. В лидерах по числу видеокамер – Китай с около 200 млн штук и США с 50 млн штук.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что киберпреступники смогли получить доступ примерно к 150 тыс. камер видеонаблюдения, установленным в больницах, полицейских участках, школах и тюрьмах в разных уголках мира. Хакеры воспользовались уязвимостью в устройствах компании Verkada. По данным агентства, взломанными оказались в том числе 222 камеры на заводах и складах Tesla в Шанхае, система наблюдения поставщика программного обеспечения Cloudfare в США и Великобритании.

Москва, Наталья Петрова

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