Хакеры получили доступ к камерам наблюдения в больницах, школах и тюрьмах

Злоумышленники смогли получить доступ примерно к 150 тысячам камер видеонаблюдения, установленным в больницах, полицейских участках, школах и тюрьмах в разных уголках мира. Об этом сообщает Bloomberg.

Хакеры воспользовались уязвимостью в устройствах компании Verkada. По данным агентства, взломанными оказались в том числе 222 камеры на заводах и складах Tesla в Шанхае, система наблюдения поставщика программного обеспечения Cloudfare в США и Великобритании.

Некоторые камеры, в том числе в больницах, используют технологию распознавания лиц для идентификации и классификации людей, запечатленных на кадрах. Хакеры утверждают, что у них также есть доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.

Вероятно, речь идет не о конкретной хакерской группировке, а международном коллективе кибермошенников. Предположительно, целью хакеров была демонстрация того, как легко можно взломать систему видеонаблюдения.

«Мы отключили все внутренние учетные записи администраторов, чтобы предотвратить любой несанкционированный доступ, – комментируют инцидент представители компании Verkada. – Наша внутренняя служба безопасности и внешняя охранная фирма расследуют масштабы этой проблемы, также мы уведомили правоохранительные органы».

Шанхай, Зоя Осколкова

Шанхай. Другие новости 10.03.21

Глава Генштаба Армении покинул свой пост. / Осталось подождать 80 лет: ученые обещают полугодовое лето и два месяца зимы в России. / Предприятие «Росатома» разработало ракету-ловушку для дронов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»