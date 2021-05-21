Маск анонсировал запуск сборки электрокаров в России

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск подумывает запустить производство своих электрокаров в России. Об этом он сказал на российском марафоне «Новое знание», в котором участвовал по видеосвязи.

Маск намерен запустить сборку электрокаров во многих странах СНГ, включая Россию и Казахстан.

«Есть завод в Шанхае... Мы хотим, что у нас были заводы в других частях мира», – цитирует бизнесмена РИА «Новости».

Илон Маск уверен, что это будет «потрясающе». И заявил, что будущее именно за транспортом на электричестве и с автопилотами. Даже самые современные на данный момент автомобили в будущем будут казаться архаичными – как паровой транспорт для современных людей.

При этом бизнесмен отметил, что единственный вид транспорта, который вряд ли получится перевести на электричество – космические корабли.

«Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты», – предсказал Маск.

Бизнесмен признал, что перевести на электричество авиацию будет сложнее всего. Ученым и инженерам еще только предстоит создать специальные батареи для самолетов.

Как сообщал «Новый День», Минэкономразвития РФ составило концепцию развития электротранспорта в России, которая предусматривает вложение 418 млрд рублей. Планируется, что к 2030 году доля электромобилей на рынке вырастет до 15%, а число зарядных станций превысит 150 шт. Пилотными регионами для исполнения концепции станут Москва, Санкт-Петербурга, Севастополь, Сочи, Калининград и Казань.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.05.21

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