Microsoft заметила атаку «российских» хакеров на 150 организаций в 24 странах

«Российские» хакеры провели атаку на 3000 учетных записей электронной почты пользователей в США и еще 23 странах мира, заявил вице-президент Microsoft Том Берт. Целью массированной атаки с использованием фишинга стали более 150 организаций.

«Четверть целевых организаций вовлечены в международное развитие, гуманитарную и правозащитную деятельность. Тот же субъект стоит за атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году», – написал Том Берт в блоге компании.

По его мнению, атаки нацелены на сбор разведданных и стали продолжением предыдущих ударов хакеров по госучреждениям, участвующим во внешней политике.

Специалисты Microsoft нашли вредоносное ПО в письмах от 25 мая с якобы новостями о вмешательстве в выборы 2020 года. ПО распространяли через взломанную учетную запись Агентства США по международному развитию в службе электронной почты Constant Contact. Установленная на компьютер программа давала хакерам «постоянный доступ к взломанным машинам».

Напомним, в конце марта якобы связанные с Россией хакеры получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников Госдепа США. Специалисты заявили, что целью был сбор разведданных, а атака могла быть продолжением взлома фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds в конце 2020 года.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 27.05.21

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