«Российские хакеры» выкрали тысячи электронных писем Госдепа

Хакеры получили доступ к тысячам электронных писем сотрудников госдепа США. Газета Politico со ссылкой на информированные источники сообщает, что к взлому причастны киберпреступники из России.

По данным издания, хакеры атаковали электронную почту в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии, а также бюро по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Пока нет сведений о том, что злоумышленники получили доступ к секретной информации.

Также неизвестно, была ли эта кибератака частью взлома фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, произошедшего в конце 2020 года. Тогда Вашингтон обвинил Москву. США считают, что целью атаки были американские правительственные учреждения, а хакеры хотели получить разведданные.

В свою очередь Россия отвергла все обвинения в организации кибервзломов. МИД РФ и Кремль заявили, что причастность Москвы к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства не имеет доказательств.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.03.21

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