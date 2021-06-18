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Пятница, 18 июня 2021, 11:46 мск

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Минобороны РФ готовит собственные смартфоны для военных

Министерство обороны РФ работает над отечественным смартфоном для военнослужащих. Аппаратом можно будет пользоваться на территориях воинских частей.

Министерство не планирует смягчать запрет на импортные телефоны в российских воинских частях. Замглавы Департамента информационных систем МО генерал-майор Александр Осадчук назвал аппараты иностранного производства источником утечек.

«Это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза… Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части», – цитирует генерала ТАСС.

Осадчук рассказал, что министерство готовит собственный аппарат и приложения к нему. Работы ведутся на базе военного технополиса «Эра». Пользоваться отечественным телефоном смогут российские военнослужащие и их семьи.

Напомним, в мае прошлого года президент РФ Владимир Путин запретил военнослужащим пользоваться гаджетами и указывать сведения о службе в интернете и СМИ. Специальная норма внесена в дисциплинарный устав Вооруженных сил. Запрет введен на фоне заявления американской компании Orbital Insights, которая анализирует сигналы геолокации мобильных телефонов. Специалисты сообщили, что стали больше знать о предприятиях оборонной отрасли России благодаря отслеживанию сигналов гаджетов.

Москва, Наталья Рязанова

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