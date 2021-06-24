Гособъекты и ВПК России перенесли 120 тыс. кибератак в 2020 году

Специалисты зафиксировали более 120 тыс. кибератак на военные и государственные объекты в России в 2020 году, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Большинство проводились с территории США, Германии и Нидерландов.

«Большая часть была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны», – цитирует Патрушева «Интерфакс».

Он напомнил, что именно Запад назвал киберпространство «полноценной средой боевых действий» и регулярно выдвигает «безосновательные» обвинения в адрес России.

Кроме хакерских атак многие страны используют и новейшие технологии, чтобы добиться первенства в «межгосударственном противоборстве». Патрушев призвал сделать инновации «инструментами созидания», а не разрушения.

«Искусственный интеллект, новые материалы, синтетическая биология – все это уже стало частью современной жизни… Наблюдаются попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства», – добавил политик (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, власти США заявили, что в ответ на любые атаки на свои объекты будут без предупреждения наносить киберудары по целям в России. В МИД РФ напомнили, что 16 июня президенты России Владимир Путин и США Джо Байден договорились провести совместные для стран консультации по вопросам обеспечения международной информационной безопасности.

Москва, Наталья Рязанова

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