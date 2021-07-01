Путин подписал закон о «приземлении» IT-гигантов

Президент РФ Владимир Путин одобрил закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ», следует из официально опубликованного документа. Закон обязывает крупные иностранные IT-компании создавать в России свои филиалы и официальные представительства.

с 1 января 2022 года владельцы интернет-ресурсов, на которых в сутки бывают более 500 тыс. россиян, обязаны открывать филиалы или представительства в России. Предварительный перечень включает в себя 20 таких ресурсов, в том числе Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, YouTube.

Авторы законопроекта указывали, что зарубежные компании формально остаются вне российской юрисдикции, хотя занимают существенную долю рынка информационных технологий. Они часто не исполняют требования госорганов России, считая, такие требования выход за пределы юрисдикции РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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