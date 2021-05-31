Кабмин поддержал законопроект о «приземлении» иностранных IT-гигантов

Правительство РФ одобрило законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России.

«Принимая во внимание участившиеся случаи неисполнения сервисами зарубежных IT-компаний требований российского законодательства, предложенное законопроектом регулирование представляется актуальным. Учитывая изложенное, правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект», – говорится в проекте отзыва кабмина, текст которого имеется в распоряжении РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и главой временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексеем Пушковым.

Авторы документа указали, что зарубежные компании занимают существенную долю рынка информационных технологий, при этом формально оставаясь вне российской юрисдикции. Так, компании Facebook и Twitter не имеют на территории России официальных представительств, а действующие в стране ООО «Гугл» и ООО «Эпл Рус» не являются официальными представительствами материнских компаний. Это создает трудности в случаях, когда контент в соцсетях нарушает российские законы.

«Требования российских госорганов рассматриваются зарубежными компаниями как выход за пределы юрисдикции РФ. Судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску», – говорится в пояснительной записке.

В этой ситуации парламентарии предложили обязать владельцев соцсетей, а также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети открывать филиалы, представительства или юрлица в России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 31.05.21

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