Минздрав заведет на россиян цифровые генетические паспорта

Россияне вскоре смогут получить генетический паспорт в цифровом формате. Он вместе с цифровым профилем пациента поможет врачам выбрать подходящее лечение, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас стартует проект, когда мы, в том числе у новорожденного, делаем генетический профиль, делаем полногеномное секвенирование и уже с помощью биоинформационных технологий создаем своего рода оцифрованный генетический паспорт человека», – сказал Мурашко на встрече со студентами в Уральском государственном медицинском университете (цитата по «Интерфаксу»).

Также в этом году создадут информационную систему, в которой будут храниться цифровые профили пациентов. Данные начнут вносить уже во время диспансеризации населения. Система поможет врачам выбрать подходящее для конкретного человека лечение и меры профилактики.

«Фактически мы переходим к формату, когда информационная система будет подсказывать врачу, с каким пациентом и как работать», – добавил глава Минздрава.

Напомним, в ноябре 2020 года специалисты создали в России платформу «Антикорона» для быстрой диагностики поражения легких при Covid-19 и туберкулезе. На основе цифровых снимков КТ, МРТ и ПЭТ алгоритмы искусственного интеллекта помогают врачу поставить диагноз и составить план лечения под конкретного пациента.

Екатеринбург, Наталья Рязанова

Екатеринбург. Другие новости 04.07.21

Лекарство от коронавируса, вертолет с позолотой и матрешки. Что покажут на «Иннопроме» (ФОТО, ВИДЕО). / Первая серийная подлодка «Ясень-М» вышла в море. / МИД России отрицает обвинения Запада в причастности госструктур РФ к кибератакам. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»