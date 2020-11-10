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Вторник, 10 ноября 2020, 10:38 мск

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В России создали сервис для быстрой диагностики Covid-19 и туберкулеза

Российские разработчики создали многофункциональную платформу «Антикорона» по автоматизированной диагностике коронавируса и туберкулёза, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ). Платформа позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию в сжатые сроки.

Алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) помогают врачу поставить диагноз и сформировать индивидуальный план лечения пациента на основе машинного анализа рентгеновских снимков грудной клетки больного. Стоит отметить, что облачный сервис с ИИ способен анализировать цифровые снимки, сделанные на различных аппаратах лучевой диагностики, в том числе КТ, МРТ и ПЭТ. Это позволяет диагностировать не только Covid-19, но и ряд других заболеваний.

Другим частным примером использования платформы является облачный сервис «АнтиКох». Благодаря ИИ, который анализирует цифровые снимки флюорографа, существенно сокращаются затраты на диагностику и лечение туберкулеза легких каждого отдельно взятого пациента за счёт диагностики заболевания на ранних стадиях.

Более того, сервис был выставлен в облако (хранилище данных), что обеспечило к нему доступ врачей как из России, так и из-за рубежа.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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