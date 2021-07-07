Эксперт рассказал о приводящей к поломке уязвимости iPhone

Исследователь компьютерной безопасности Карл Шу предупредил, что владельцам iPhone можно подключаться не ко всем сетям Wi-Fi. В операционной системе iOS есть уязвимость, которая может привести к поломке аппарата. Об этом Карл Шу написал в своем блоге.

Уязвимость срабатывает, если подключить смартфон или планшет к сети Wi-Fi с именем «%secretclub%power». После этого аппарат вообще перестает работать с Wi-Fi. По данным исследователя, подобное имя точки доступа влияет на функцию форматирования строки и повреждает память аппарата.

Карл Шу посоветовал отказаться от работы с сетями Wi-Fi, в имени которых есть знак «%».

Напомним, в январе Apple предупредил клиентов, что все четыре модели iPhone 12 и даже аксессуары к ним могут создавать помехи для медицинских устройств. В том числе стоит быть осторожными людям с кардиостимуляторами, на которые влияют магнитные волны.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.07.21

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