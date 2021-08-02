Искусственный интеллект помогает СКР ловить серийных убийц

Следователям сложно ловить серийных убийц насильников, потому что те выбирают места в разных частях города, а между эпизодами может пройти длительное время. Построить портрет преступника помогает искусственный интеллект, рассказал глава ГУ криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

В таких случаях особенно важно найти все следы, оставленные на месте преступления. По ним можно составить портрет преступника и установить его личность. У современных криминалистов есть возможности собрать доказательства даже по делам 20-летней давности.

Следственный комитет испытывает современную систему, использующую алгоритмы искусственного интеллекта. Она с точностью в 90% может спрогнозировать возраст преступлника, семейное положение и социальные связи.

«Алгоритм построения портрета серийного насильника позволяет с высокой точностью прогнозировать расстояние от места преступления до места жительства такого преступника, его возраст, наличие психического заболевания и судимости, семейный статус, наличие связи между преступником и потерпевшим до совершения деяния», – рассказал Ложис в интервью РИА «Новости».

В некоторых случаях точность портрета достигает 100%.

Специалисты НИИ криминалистики создали программу Crimeserieslinkage конкретно для поиска серийных убийц и насильников. Она тоже проходит испытания, используя модельную базу данных со сведениями о 1000 серийных преступлений.

Как сообщал «Новый День», искусственный интеллект начали использовать в работе российских судей. Система подготавливает судебные приказы по взысканию задолженностей по имущественным, транспортным и земельным налогам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.07.21

Давление в российском модуле на МКС резко упало. / Пообщалась с президентом в «Артеке»: школьница из Первоуральска создала несколько онлайн-курсов и победила во всероссийском конкурсе. / Атомную подлодку проекта «Ясень-М» «Красноярск» спустили на воду. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»