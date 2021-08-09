Бюджетников и госслужащих переведут на отечественные мессенджеры к 2022 году

Правительство планирует к концу года перевести на отечественные мессенджеры госслужащих. В 2022 году общение на иностранных платформах с учащимися запретят преподавателям школ и вузов, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива входит в госпрограмму «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Ответственными за исполнение названы Минцифры, Минобразования и Минпросвещения РФ.

К декабрю примут нормативную базу для перевода общения бюджетников и госслужащих на отечественные платформы. Ведомства будут обмениваться данными и вести удаленную работу в отечественных приложениях.

К февралю 2022 года российские мессенджеры будут использовать также сотрудники школ и вузов для общения с учащимися и их родителями. Названия приложений пока не оглашаются.

Эксперты признали инициативу полезной, но предупредили о сложностях реализации. Некоторые посоветовали властям ввести субсидии для стимула перехода на российские приложения.

Напомним, с 1 апреля на высокотехнологичных устройствах должны быть предустановлены российские браузеры, поисковики, мессенджеры, сервисы электронной почты и другое ПО.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.08.21

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