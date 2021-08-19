Google получил новые миллионные штрафы за неудаленный контент

Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на два миллиона. Наказание назначено за неудаление запрещенного контента по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

«Компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений. За текущую неделю судами на компанию наложено административных штрафов на 20 млн рублей. Во вторник сумма штрафов составила 14 млн рублей», – сообщили в пресс-службе суда.

Всего 19 августа Google оштрафован на шесть миллионов.

Напомним, в конце июня Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами за отказ локализации баз данных российских пользователей на территории России.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.08.21

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