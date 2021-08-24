Apple попалась на обходе предустановки российского ПО

Владельцы iPhone пожаловались на неработающую функцию предустановки российских приложений. В Минцифры заверили, что баг будет устранен с ближайшим обновлением ПО.

Депутат Госдумы Антон Горелкин процитировал несколько жалоб от пользователей в своем Telegram-канале. Некоторым россиянам iPhone не предлагал выбрать отечественный поисковик в браузере Safari. Другие не смогли установить российские приложения из-за указания на ошибку в специальном окне. При его появлении у пользователей был единственный выбор – нажать на кнопку отмены.

Минцифра проработала вопрос с Apple, ошибку устранят при следующем обновлении, передает «Коммерсантъ». Роспотребнадзор подтвердил поступление жалоб. В ведомстве отметили, что проблемы с установкой российских приложений являются причиной для признания товара некачественным и его замены или возврата денег.

Как сообщал «Новый День», 1 апреля начал действовать закон об обязательной предустановке российского ПО на ввозимые в страну гаджеты, включая смартфоны. Речь идет о 16 видах приложений, среди которых браузеры, поисковики, мессенджеры, новостные агрегаторы.

С 1 июля за нарушение данного требования производителя могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 24.08.21

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