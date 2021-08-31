Солнечный супершторм может лишить человечество интернета

Большой выброс вещества из короны Солнца может повредить ретрансляторы, которые усиливают сигнал в оптоволоконных сетях. Человечество может на недели остаться без интернета и даже лишиться всех персональных данных.

Специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангита Абду Джиоти предупредила об этом в своем докладе на конференции SIGCOMM 2021. Ее доклад опубликован на портале techxplore.com.

Прошлый солнечный супершторм случился в 1859 году и повредил телеграфную сеть. Новый произойдет в ближайшие 20 лет, заявила Джиоти после анализа циклов солнечной активности. До Земли масса заряженных частиц и ядер тяжелых элементов доберется всего за три дня.

Выброс будет безопасен для кабелей, но может повредить работающие на электричестве ретрансляторы. Они обеспечивают прохождение сигнала по сети кабелей, проложенной по морскому дну, которое не всегда обеспечивает заземление. Под ударом окажутся и дата-центры с серверами, в которых хранится цифровая информация.

На полную замену ретрансляторов и ремонт дата-центров может уйти от нескольких недель до пары месяцев. Под подсчетам Джиоти, каждый день без интернета обойдется миру в семь миллиардов долларов. Последствия для отдельного человека в цифровую эпоху невозможно оценить.

Ученая сравнила солнечный супершторм с пандемией коронавируса по грядущим последствиям. Она посоветовала специалистам заранее подготовиться к мощному выбросу из короны Солнца, которого не удастся избежать.

Напомним, в конце мая состояние, близкое к панике, испытали жители Камчатки из-за разрыва кабеля, который обеспечивал связью почти весь регион. Несколько часов в крае не было интернета и сотовой связи, не работали банкоматы и терминалы оплаты в магазинах. Представителям бизнеса и сотрудникам госорганов пришлось приостановить работу, поскольку не было доступа к электронному документообороту.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

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