Роскомнадзор заблокирует еще шесть VPN-сервисов

Роскомнадзор заблокирует шесть VPN-сервисов, но оставит доступ к ним для приложений из белого списка. Включения в него попросили 64 отраслевые организации, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

Блокированы будут Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. В РКН отметили, что действие этих сервисов создает условия для незаконной деятельности. А также доступ к запрещенной информации, например, детской порнографии или экстремистским сайтам.

Специалисты учли, что некоторые приложения не нарушают закон и используют VPN в технологических целях. 109 IP-адресов внесли в белый список, интернет-провайдеры и операторы связи не будут их блокировать.

«Получены сообщения от 64 отраслевых организаций. Представлены более 109 IP-адресов с целью исключения их из политик ограничения доступа. Они продолжат бесперебойную работу», – пояснили в Роскомнадзоре.

Как сообщал «Новый День», в середине июня в России заблокировали сервисы VyprVPN и Opera VPN. РКН отнес их к угрозам из-за возможности доступа к детской порнографии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.09.21

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