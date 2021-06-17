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Четверг, 17 июня 2021, 17:47 мск

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Роскомнадзор ввел санкции против VPN-сервисов

Сегодня в России вводятся ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, с помощью которых можно обойти запрет доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту. Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.

«Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127. Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

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