Роскомнадзор ввел санкции против VPN-сервисов

Сегодня в России вводятся ограничения на использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, с помощью которых можно обойти запрет доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещённому контенту. Об этом говорится в официальном сообщении Роскомнадзора.

«Данные VPN-сервисы отнесены к угрозам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12 февраля №127. Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах», – уточнили в ведомстве.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.06.21

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