Портал госуслуг будет сам заполнять заявления за россиян

Единый портал госуслуг будет автоматически вносить данные в онлайн-заявления россиян. Система сможет получать информацию из госорганов и организаций, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на официальном сайте.

Кабмин расширил функционал портала госуслуг. В момент подачи заявления система будет автоматически отправлять запросы в базы данных органов власти. Полученные сведения автоматически появятся в нужных графах. Так, в заявлении будут автоматически появляться данные из Росреестра, ЗАГСа.

В кабмине заверили, что сразу после отправки документа информация станет недоступна для третьих лиц. «Запрос будет направляться исключительно в момент заполнения заявления, а после его отправки полученные данные не будут храниться на портале госуслуг», – пояснили в пресс-службе правительства.

Как сообщал «Новый День», мошенники все чаще взламывают аккаунты на портале госуслуг. Через украденные аккаунты мошенники подают заявки на кредит, регистрируются у букмекеров, запрашивают налоговые вычеты и субсидии по фальшивым документам.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.09.21

На запад по работе, на север по любви: мобильная активность южноуральского бизнеса растет. / На МКС зацвел перец. / Обратный осмос: история с опреснителем в Ялте становится все загадочнее и интереснее. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»