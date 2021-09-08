«Яндекс» стал целью крупнейшей кибератаки в рунете

Компания «Яндекс» на выходных подверглась DDoS-атаке, которая продолжается до сих пор. В компании нападение хакеров назвали самым крупным за всю историю рунета, пишут «Ведомости».

Факт DDоS-атаки подтвердил высокопоставленный источник в «Яндексе» и сотрудничавшая с ней американская компания по отражению кибератак Cloudflare. Специалисты сумели сдержать атаку, но с трудом. В компании проходит внутренняя проверка.

«Атака не повлияла на работу сервисов, данные пользователей не пострадали… Мы проводим расследование вместе с подрядчиками», – рассказал источник в компании. Он добавил, что нападение хакеров угрожает «инфраструктуре в масштабах страны».

Гендиректор Qrator Labs Александр Лямин отметил рост кибератак в августе-сентябре текущего года на различные компании. Специалист по защите информационной инфраструктуры предположил, что у всех нападений один источник.

«Заказчики этих атак разные, а вот исполнитель, судя по всему, один, и оперирует он недавно появившимся в индустрии ботнетом. Построен он на сетевом оборудовании очень популярного вендора из Прибалтики и распространяется через уязвимость в прошивках», – пояснил эксперт.

Как сообщал «Новый День», в конец августа хакеры похитили данные паспортов более 1,3 млн российских клиентов компании Oriflame. Информация уже выставлена на продажу на теневой площадке RaidForums.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.09.21

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