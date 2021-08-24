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Вторник, 24 августа 2021, 11:24 мск

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Хакеры похитили данные паспортов более 1 млн российских клиентов Оriflаmе

Хакеры похитили и выставили на продажу паспортные данные более 1,3 млн российских клиентов компании Oriflame. Злоумышленники могут использовать эту информацию для оформления микрозаймов, сим-карт, регистрации в онлайн-сервисах или в телефонных мошенничествах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Клиентская база выставлена на продажу на теневой площадке RaidForums. В Oriflame подтвердили кибератаку на компанию, совершенную 31 июля и 1 августа. Хакеры получили доступ к информационным системам компании, говорится в сообщении на сайте косметической компании. При этом в Oriflame заверили, что атака не затронула данные о банковских счетах, телефонах, паролях и коммерческих операциях.

От кибертаки пострадали клиенты не только из России, но и из СНГ и Азии, в том числе Грузии и Казахстана. Всего хакеры получили доступ к данным клиентов компании из 14 стран, уверял продавец похищенной клиентской базы.

В Oriflame заявили, что усилили меры безопасности и начали расследование инцидента при участии правоохранителей.

Москва, Наталья Петрова

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