Яндекс раскрыл подробности отраженной мощной DDoS-атаки

Кибератака на компанию «Яндекс» продолжалась целую неделю. Пик пришелся на 5 сентября, но для большинства пользователей нападки хакеров остались незамеченными.

Специалисты несколько недель замечали кибератаки на разные компании, но удар по «Яндексу» стал самым мощным за историю рунета, говорится в сообщении в блоге компании.

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку. 5 сентября число RPS достигло 21,8 млн. Это самая крупная атака из известных за всю историю интернета», – пояснили в компании.

Специалисты отследили источник DDoS-атаки – ботнет нового типа, в котором от 56 000 до 200 000 устройств. Яндекс и Qrator Labs договорились называть новый ботнет Mēris, что с латышского языка переводится как «чума». По мнению специалистов, именно он ответственен за атаки не только в России, но и Новой Зеландии, США.

Ранее «Яндекс» сообщил об атаке на свои серверы, но не раскрыл подробности. Источник в компании признал, что специалисты с трудом справились с нападением хакеров, но смогли нивелировать его последствия для пользователей.

Москва, Наталья Рязанова

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