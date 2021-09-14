Выписки из ЗАГСа стали доступны через портал госуслуг

Россиянам стала доступная новая функция портала госуслуг – получение выписки из ЗАГСа. Сервис запущен Минцифры и Федеральной налоговой службой, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Теперь не выходя из дома можно получить свидетельство о браке или разводе, о рождении ребенка. Эти документы часто требуются для совершения сделок с недвижимостью или получения других документов.

«Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел «Документы и данные» портала госуслуг, далее – в раздел «Семья и дети», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале кабмина.

Также можно оформить подписку, чтобы данные в личном кабинете актуализировались автоматически.

Ранее правительство добавило на портал госуслуг функцию автоматического заполнения заявлений. В момент подачи заявления система будет сама запрашивать данные в органах власти и проставлять их в нужных графах.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.09.21

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