Правительство РФ утвердило новые меры поддержки IT-отрасли

Правительство РФ одобрило второй пакет мер поддержки IT-отрасли. В него вошли 62 мероприятия для ускорения цифровизации экономики и повышения спроса на отечественные IT-решения.

В «дорожную карту» вошли 20 мероприятий по скорейшему внедрению российских IT-решений на предприятиях в РФ и поддержке их экспорта. Еще 42 пункта плана касаются стимулов для конкретных сегментов рынка. Например, продвижение образовательных сервисов, решений для бизнеса, офисного ПО, решений в области информационной безопасности, интернета вещей, компьютерных игр.

«Реализация «дорожной карты» даст дополнительный импульс развитию IT-индустрии, качественному преобразованию отдельных сегментов экономики и социальной сферы», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Накануне НПЦ «Элвис» презентовал итог четырехлетней работы – отечественный процессор «Скиф» для смартфонов и планшетов. Производительность у компонента на уровне чипа Apple, который применяли в iPhone 2014 года. отечественные планшеты на основе «Скифа» начнут массово собирать в 2023 году.

Как сообщал «Новый День», кабмин обещал отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки. В сферы информационных технологий планировалось снизить страховые взносы с 14% до 7,6%, а налог на прибыль – с 20% до 3%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.09.21

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