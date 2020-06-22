Мишустин пообещал IT-отрасли бессрочную налоговую поддержку

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении ввести для отечественной IT-отрасли бессрочные меры налоговой поддержки, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным издания, компаниям сферы информационных технологий значительно снизят страховые взносы и налог на прибыль – с 14% до 7,6% и с 20% до 3% соответственно. Кроме того, обсуждается идея полной отмены НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам программного обеспечения возможность получать специальные субсидии.

Предполагается, что бессрочными мерами поддержки смогут воспользоваться все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.06.20

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