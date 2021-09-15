Роскосмос потратится на двигатель на метане вместо лунной ракеты

Госкорпорация Роскосмос отозвала финансирование проекта сверхтяжелой ракеты для полена на Луну. Вместо этого деньги потратят на разработку метанового двигателя для космических кораблей, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Роскосмос решил отказаться от создания сверхтяжелой ракеты с кислородно-керосиновым двигателем, которая совершит «одноразовый полет». Образ будущего корабля изменят кардинально: он будет многоразовым благодаря метановым технологиям.

«Метановый двигатель даст нам возможность использовать многократно двигатели ракеты сверхтяжелого класса. Лучше сделаем чуть позже, но это будет стимулом развития композиционных материалов и систем, сплавов, новых двигателей», – цитируют Рогозина «Известия».

Ранее в РКЦ «Прогресс» заявили, что работы над технической стороной проекта лунной ракеты полностью прекращены. Центр вместе с Роскосмосом обсуждает изменения в подготовке лунной программы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.09.21

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