РКН намерен оштрафовать Facebook и Instagram даже после удаления запрещенного контента

Компания Facebook и принадлежащий ей Instagram удалили запрещенный в России контент. Но Роскомнадзор намерен стребовать с них оборотный штраф, потому что соцсети пропустили установленный срок.

Законом предусмотрено, что интернет-ресурс должен удалять запрещенный контент в первые сутки после требования РКН. Facebook и Instagram отреагировали значительно позже – когда их вызвали для составления административного протокола. Поэтому РКН вправе требовать с соцсетей оборотный штраф в размере 1/10, заявил представитель ведомства «Ведомостям».

По данным Лиги безопасного интернета, за 2020 год Facebook в России выручила около 39 млрд рублей. То есть штраф может составить от двух до четырех миллиардов рублей.

В середине сентября Роскомнадзор пригрозил Google, Twitter и Facebook оборотными штрафами за неудаление запрещенного контента. Ранее соцсети неоднократно штрафовались судом за неисполнение требований ведомства. В 2021 году сумма штрафов составила 80 млн рублей. С 2019 года РКН направил в Facebook более 100 уведомлений о запрещенном в РФ контенте.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

Стала известна причина глобального сбоя Facebook, Instagram и WhatsApp. / Из-за сбоев в WhatsApp родители школьников стали переходить в Telegram. / Китай опубликовал требования к искусственному интеллекту. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»