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NewDayNews.ru

Четверг, 16 сентября 2021, 16:00 мск

Новости Скандалы и происшествия

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Google, Facebook и Twitter грозят оборотные штрафы за запрещенный контент

Фото: pixabay.com

Роскомнадзор пригрозил Google, Twitter и Facebook оборотными штрафами за отказ выполнять требования по удалению запрещенного контента. Суд уже несколько раз штрафовал компании по тому основанию, но ситуация не меняется.

«Мы в ближайшее время будем принимать решение о применении оборотных штрафов к ряду зарубежных компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания», – предупредил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник добавил, что данную меру применят к Google, Twitter и Facebook. Теперь вместо фиксированной суммы штраф будет зависеть от размера выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

Напомним, 14 сентября мировой судья Таганского районного суда Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей по пяти делам о неудаленном контенте. Twitter – на 5 млн рублей по двум делам.

Тула, Наталья Рязанова

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Екатеринбург, Москва, Урал, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Технологии, Роскомнадзор,