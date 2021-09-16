Google, Facebook и Twitter грозят оборотные штрафы за запрещенный контент

Роскомнадзор пригрозил Google, Twitter и Facebook оборотными штрафами за отказ выполнять требования по удалению запрещенного контента. Суд уже несколько раз штрафовал компании по тому основанию, но ситуация не меняется.

«Мы в ближайшее время будем принимать решение о применении оборотных штрафов к ряду зарубежных компаний. По тем, по которым у нас уже имеются основания», – предупредил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин (цитата по «Интерфаксу»).

Чиновник добавил, что данную меру применят к Google, Twitter и Facebook. Теперь вместо фиксированной суммы штраф будет зависеть от размера выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.

Напомним, 14 сентября мировой судья Таганского районного суда Москвы оштрафовал Facebook на 21 млн рублей по пяти делам о неудаленном контенте. Twitter – на 5 млн рублей по двум делам.

Тула, Наталья Рязанова

Тула. Другие новости 16.09.21

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