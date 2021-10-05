Ракету с киноэкипажем пришлось вручную стыковать с МКС

Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту пристыковался к Международной космической станции. Швартовку пришлось проводить вручную из-за отказа автоматики. Трансляция стыковки велась на сайте корпорации «Роскосмос».

Ракета с первым в мире киноэкипажем состыковалась с российским модулем «Рассвет» в 15:27 по московскому времени. Причаливание должно было пройти автоматически с помощью системы «Курс», но оба комплекта оборудования отказали. Тогда Центр управления полетами поручил космонавту Антону Шкаплерову перейти на ручное управление.

Все трое прибывших на МКС россиян смогут перейти на станцию только в 17:05 часов. К этому времени экипаж должен проверить герметичность стыковки и уравнять давление между ракетой и модулем.

Напомним, Клим Шипенко и Юлия Пересильд будут снимать фильм «Вызов» и пробудут на борту МКС 12 суток. Одну из ролей в фильме исполнит космонавт Олег Новицкий. На Землю Шипенко, Пересильд и Новицкий вернутся на корабле «Союз МС-18».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 05.10.21

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