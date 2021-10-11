Российские школьники смогут получить электронный аттестат

Правительство РФ объявило о начале эксперимента по выдаче школьных аттестатов в электронном формате. Пилотную программу запустят в школах на базе ряда университетов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он назвал введение электронных документов о среднем образовании очередным шагом к цифровой трансформации. Аттестат можно будет просматривать на портале госуслуг, а его данные занесут в Единый реестр цифровых документов об образовании.

«Участвовать в этом эксперименте будут школы, функционирующие на базе пяти российских университетов: Бауманского, питерского Политехнического, Московского педагогического, Уральского федерального университета, а также Университета транспорта. Вуз заверит данные электронной подписью», – рассказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Стенограмма совещания опубликована на сайте российского правительства.

Электронный аттестат будет содержать все те сведения, которые есть и в бумажном варианте документа. Но его невозможно будет потерять или испортить. А использовать цифровой документ об образовании станет проще: не придется показывать при трудоустройстве. Работодатель сам увидит всю информацию, получив доступ к документу.

Напомним, студентам предложили отказаться от бумажной зачетной книжки и получать отметки в цифровом формате. Новое приложение запустят в начале 2022 года, и студенчество станет пионером по отказу от бумажных документов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.10.21

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