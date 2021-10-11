ВЦИОМ: всего 16% россиян не используют интернет

Только 16% опрошенных россиян не пользуются интернетом, хотя 10 лет назад их доля достигала 50%. А число постоянных пользователей всемирной паутины выросло на 44% – до 74%, следует из исследования ВЦИОМ, опубликованном на официальном сайте.

Подавляющее большинство респондентов (84%) используют интернет. 74% прибегают к помощи сети каждый день, а в 2011 году постоянных пользователей было только 30% среди опрошенных. 35% тратят на серфинг в интернете более четырех часов в день, а среди молодежи их доля достигает 54-67%.

В России осталось всего 16% тех, кто не заходит во всемирную паутину. Причем, среди россиян старшего поколения (60+) таких 40%. Десять лет назад, в 2011 году, 50% уверенно отвечали, что не пользуются интернетом.

Опрос проведен 1 октября методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», средний россиянин проводит в социальных сетях около трех часов в день. 45% убегают от реальности, 38% используют сервисы по работе, еще 30% следят за жизнью блогеров.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.10.21

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