Три новых суперсервиса будут доступны на портале госуслуг в 2022 году

Правительство РФ запустит в 2022 году три новых суперсервиса на портале госуслуг. Он помогут быстрее организовывать перевозки, строительство, поиск работы для мигрантов, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сервисы будут называться «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». Первый поможет удаленно пройти собеседование и даже заключить трудовой договор. Сервис оформления перевозок позволит заполнять транспортные накладные, путевые листы и разрешения на отправку специальных грузов – все в электронной форме. Через «Цифровое строительство» россиянам будет доступен целый комплекс услуг в сфере строительства: от подготовки до ввода зданий в эксплуатацию.

Власти в следующем году будут работать над увеличением функций в уже действующих суперсервисах. Планируется довести до 100% число государственных вузов, подключенных к разделу «Поступление в вуз онлайн». Там студенты смогут оформить электронные зачетную книжку и студенческий билет.

В суперсервисе «Трудовые отношения онлайн» подключат электронный обмен кадровыми документами между работниками и работодателями. Там же россиянам станут доступны услуги по поиску работы.

«Изменения коснутся сервиса «Мое здоровье онлайн». Это постановка на учет в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медорганизации и прикрепление к ней онлайн», – цитирует вице-премьера ТАСС.

Как сообщал «Новый День», Дмитрий Чернышенко заверил, что к 2024 году россияне смогут оформлять все необходимые справки, льготы и пособия в режиме онлайн. Для граждан, которым привычнее бумажная форма документов, сохранится возможность лично обращаться в госорганы.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

На рынке смартфонов образовался дефицит. / Facebook забанил пост писателя за «хохлому». / Власти Москвы опровергли передачу фото москвичей в систему распознавания лиц. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»