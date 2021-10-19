Доставка негабарита срывается из-за перехода на электронные документы

Перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов в России срываются на фоне перевода выдачи спецразрешений в онлайн режим. Сайт работает с перебоями, а местные регуляторы отказываются выдавать бумажные документы, пишет «Коммерсантъ».

С 4 октября ввели электронную форму спецразрешений на негабаритный и сверхтяжелый груз. Но сайт оказался не готов к потоку заказов на документы, и в первые дни часто выдавал ошибку авторизации.

Многие маршруты не прописаны на ресурсе, компаниям приходится прокладывать новые, часто более долгие и затратные для перевозчиков. Это занимает время, средний срок получения документы вырос на одну-две недели. Часть рейсов срывается из-за сроков, перевозчики терпят убытки.

Вернуться к оформлению разрешений на бумаге перевозчики не могут: местные регуляторы отправляют их на сайт и отказываются выдавать документ в прежнем режиме.

В Минтрансе недочеты с маршрутами списали на недоработку балансодержателей на местах, которые не занесли в систему данные о дорогах и ограничениях по габариту. Оператор сервиса ФКУ «Росдормониторинг» заверил, что ошибки исправят в ближайшее время и сайт будет работать корректно.

В министерстве напомнили, что до 1 января 2023 года выдача бумажных разрешений осуществляется параллельно с электронным оформдением документов.

Как сообщал «Новый День», ранее проблемы возникли с грузоперевозками для торговых сетей из-за ряда факторов. Нехватка водителей из-за недостатка мигрантов, рост цен на топливо и запчасти, выход ряда компаний перевозчиков из серой зоны привели к росту цен на их услуги. Производители продуктов питания пожаловались на подорожание доставки на 10-160% по сравнению с прошлым годом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.10.21

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