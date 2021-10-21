Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung

Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввозить, продавать и хранить в России 61 модель смартфонов компании из-за использования платежного сервиса Samsung Pay. Об этом говорится в резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA, передает РИА «Новости». Эта компания потребовала запретить использование в России сервиса Samsung Pay, так как он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом.

Использование продукции с функцией Samsung Рау было запрещено еще в июле, однако не были указаны конкретные модели смарфонов. В августе истец подал ходатайство, в котором попросил суд уточнить перечень моделей продукции.

Дополнительное решение было вынесено 19 октября. В закрытый перечень суд включил 61 модель, в том числе выпущенный в 2017 году Samsung Galaxy J5, а также новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Решение суда первой инстанции обжаловано ответчиками и пока не вступило в законную силу.

Samsung Pay был запущен в августе 2015 года, в России появился спустя год. По данным на март 2021 года, Samsung Pay – третья по популярности система бесконтактных платежей в России, ею пользуются 17% россиян. На первом месте Google Pay с 32% пользователей, далее идет Apple Pay (30%).

Эксперты полагают, что сервисы Google Pay и Apple Pay тоже могут столкнуться с аналогичными исками, пока патент Sqwin SA остается действующим.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.10.21

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