Applе оказалась под угрозой оборотного штрафа от ФАС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Applе, которая не исполнила предупреждение ведомства. Американской компании может грозить штраф в виде процента от суммы выручки на рынке.

Основанием для возбуждения дела стало бездействие Applе в ответ на официальное предупреждение, вынесенное ФАС 30 августа. Ведомство сочло, что пункт 3.1 Руководства по рассмотрению App Store является злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений для iOS.

Согласно документу, Applе запретила разработчикам приложений извещать пользователей, что они могут выбрать иной способ оплаты за пределами App Store. Компания требовала, чтобы в приложениях не было ссылок на внешние сайты. Иначе продукт не допускался в App Store.

«Антимонопольная служба выдала компании предупреждение об устранении нарушения в срок до 30 сентября. Apple не исполнила предупреждение, в связи с чем ФАС России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства», – сообщила пресс-службе ведомства.

Напомним, в апреле ФАС уже оштрафовала Apple Inc. на 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением. С октября 2018 года Apple ограничивала инструменты и возможности других компаний для разработки приложений родительского контроля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

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