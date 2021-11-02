Дроны-камикадзе будут охранять морские границы России

Специалисты разрабатывают систему защиты границ России от судов-нарушителей с помощью дронов. Беспилотники будут нести боезапас и выводить из строя систему управления чужих кораблей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

Планируется, что система будет запускать дроны-камикадзе с берега и с борта кораблей. Комплексы запуска с малоразмерных судов и некоторые части системы уже выдержали предварительные испытания.

«В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Массированное применение дронов-камикадзе даже против фрегатов или эсминцев позволит вывести корабль из строя за счет повреждения систем наблюдения, управления и комплексов вооружения», – рассказал собеседник.

Барражирующие боеприпасы стоят меньше противокорабельных ракет, и система не будет слишком обременительная для бюджета. А дроны-камикадзе могут длительное время кружить в районе предполагаемой цели в поиске нарушителя границы. Когда цель будет найдена, дрон сработает как управляемая ракета.

Россия активно использует современные технологии для защиты государственной собственности. Так, на космодроме Восточный испытывают робототехническую охранную платформу «Маркер». Роботы в ее составе могут автономно патрулировать объекты инфраструктуры и находить нарушителей периметра. Также важны их функции по противодействию террористическим актам и борьбе с дронами.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 01.11.21

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