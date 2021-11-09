Банкам разрешат уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Минэкономразвития РФ предложил перевести бумажные архивы компаний и банков в электронный формат. Но разработанная процедура оказалась сложной, и к законопроекту уже готовят поправки, позволяющие уничтожать бумажные банковские договоры без согласия граждан.

Согласно закону, ряд документов должен храниться 75 лет, что ежегодно обходится компаниям в общую сумму 3,5 трлн рублей. Хранение электронных версий документов будет дешевле, но уничтожать бумажные оригиналы планируется после подписания цифровой копии усиленной квалифицированной электронной подписью.

Участники рынка назвали процедуру в таком виде неэффективной. Самые объемные документы останутся в бумажном виде, потому что не у всех сторон есть УКЭП. Поэтому Минэкономразвития готовит поправки в инициативу, упрощающие перевод документов в цифровой формат, пишут «Известия».

Наиболее «крупные и надежные» банки смогут уничтожать оригинал договора без подписания электронной копии второй стороной. Или после подписания усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить на портале госуслуг.

Эксперты одобрили новые поправки, но с условием, что цифровизация коснется всей инфраструктуры. Так, нововведения окажутся неэффективными, если в судах будут требовать бумажные документы, которые компания перевела в цифровой формат. Другие специалисты предупредили о риске ошибок и утечки данных и призвали максимально автоматизировать процедуру перевода бумажного архива в цифровой.

Напомним, в 2022 году россияне смогут оформить 19 видов документов в электронной форме. Гражданам нужно будет обратиться в МФЦ, где создадут цифровую копию документа, которая будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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