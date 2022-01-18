Россиянам ограничат доступ к госуслугам, чтобы подстегнуть сдачу биометрии

«Ростелеком» свяжет портал госуслуг с государственной биометрической системой по заданию Минцифры. Войти на портал можно будет также по образцу голоса и слепку лица, а к некоторым услугам доступ останется только через биометрию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Минцифры и Ростелекомом подписали контракт на 1,2 млрд рублей, срок исполнения которого – до 5 декабря 2022 года. В мобильном приложении появится возможность сдать слепок лица и образец голоса.

Министерство планировало к 2024 году собрать 70 млн биометрических слепков россиян, но пока в базе только 180 тыс. образцов. Россиян замотивируют сдавать слепки ограничением удаленного доступа к госуслугам. Какие конкретно услуги станут недоступны без введения биометрических данных, пока не уточняется.

Часть экспертов настаивает на особой защищенности данных, закрытых под биометрию владельца. Другие специалисты возражают, что банк биометрических данных тоже уязвим перед взломом. Тогда никто не сможет гарантировать принадлежность слепков конкретному человеку.

Напомним, в начале ноября Минцифры анонсировало вход на портал госуслуг по биометрическим данным. В министерстве заверили, что сверка биометрических данных станет гарантом безопасности учетных записей россиян на ресурсе.

Москва, Наталья Рязанова

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