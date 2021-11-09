На портал госуслуг будут впускать по биометрии

Россияне смогут входить на портал госуслуг по биометрическим данным, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. Министерство наметило «большой разворот по внедрению биометрии».

По словам Шадаева, процедура согласования аутентификации пользователей портала госуслуг по биометрическим данным уже активно идет. Сверка биометрических данных станет гарантом безопасности учетных записей россиян на ресурсе.

«Надеюсь, нам удастся уже скоро согласовать возможность использования биометрической идентификации при авторизации на «Госуслугах», – цитирует министра «Интерфакс».

Кроме того, пользователям приложения «Госключ» уже до конца года будет доступна квалифицированная подпись, которую можно будет использовать наравне с собственноручной.

Портал госуслуг постоянно расширяет свой функционал. В 2022 году на ресурсе появятся три новых суперсервиса: «Трудовая миграция онлайн», «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» и «Цифровое строительство». А к 2024 году россиянам пообещали оформление всех справок социальных льгот и пособий в режиме онлайн. В эти же сроки планируется перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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