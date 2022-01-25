В Нидерландах Apple оштрафовали на 5 млн евро

Антимонопольная служба Нидерландов оштрафовала американскую компанию Apple за невыполненное предписание на пять миллионов евро. IT-гигант не реализовала альтернативные способы оплаты в App Store до установленного регулятором срока.

В конце декабря Нидерландское управление по делам потребителей и рынков (ACM) посчитало злоупотреблением со стороны Apple навязывание собственных способов оплаты разработчикам приложений. Одним из пострадавших стала Match Group -владелец приложения для знакомств Tinder.

До 15 января компания должна была разрешить разработчикам принимать платежи не через механизмы, предусмотренные магазином Apple. Но в установленный срок IT-гигант не внес изменения в свою политику, и регулятор назначил штраф в пять миллионов евро. Наказание не одноразовое, и каждую неделю Apple будут штрафовать на 5-50 млн евро, пока компания не выполнить условия регулятора, пишет Reuters.

Напомним, антимонопольные ведомства ряда стран штрафуют IT-гигантов за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Южная Корея первой законодательно запретила Google и Apple принуждать других разработчиков в IT-отрасли использовать свои системы оплаты внутри приложений. Подобный законопроект готовится в США.

Амстердам, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»