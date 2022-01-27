В правительстве разрабатывают детские тарифы интернета

Минпросвещения РФ совместно с Минсвязи работают над созданием интернет-тарифов для детей с ограниченным пакетом ресурсов. Специалисты также создают механизм «Цифровой психологической службы», которая будет работать в онлайн-режиме.

Глава департамента цифровой трансформации образования и больших данных Минпросвещения РФ Андрей Горобец рассказал, что интернет для школьников должен быть безопасной и отказоустойчивой инфраструктурой.

«Сейчас разговариваем с Министерством связи и ведущими операторами, которыми были проверены, ограничены некими ресурсами, заверенными сервисами», – цитируют чиновника «Известия».

Работы над созданием «Цифровой психологической службы» также ведутся. С помощью этого механизма учителя, родители и дети смогут взаимодействовать по сложным вопросам. По мнению Горобца, проводить подобную работу через цифровые механизмы станет удобнее.

Как сообщал «Новый День», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал «вытаскивать» детей из соцсетей и компьютерных игр, которые размывают нравственные ценности. Он заявил, что основная причина нападений молодых людей на школы и вузы – в недостатке воспитания.

Москва, Наталья Рязанова

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