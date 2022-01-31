«Ъ»: МВД пожаловалось на плохую работу российских процессоров

Руководство МВД недовольно медленной модернизацией IT-инфраструктуры ведомства из-за несовершенства отечественных процессоров. Производители обещали решить проблему и настаивают, что нужно переходить на отечественные процессоры.

Замминистра внутренних дел Виталий Шулики написал в правительство, что серверы на российском процессоре «Эльбрус 8С» не загружают операционную систему с носителей информации. Недовольство высказали и другие пользователи отечественной продукции. По этому поводу Минцифры в декабре организовало встречу с участием «Ростелекома», департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, ВТБ, «Росатома», «Ростеха», АК АЛРОСА, «Сбера» и «Почты России».

Производитель процессоров АО МЦСТ заверил, что недостатки устранят. «По проблемам скорости ввода-вывода решение найдено – обновление ОС и правильная конфигурация прикладного ПО. Показатели увеличены в несколько раз. По загрузке ОС готовим обновление», – сказал представитель компании Константин Трушкин «Коммерсанту».

Эксперты считают, что для закрытия всех брешей нужно время. При этом важна технологическая кооперация разработчиков аппаратной и софтверной частей.

Как сообщал «Новый День», в сентябре правительство РФ одобрило второй пакет мер поддержки IT-отрасли, в который вошли 62 мероприятия. В конце года субсидия в 10 млрд рублей перечислена АО «Байкал Электроникс» на разработку новых процессоров Baikal. Минпромторг отправил 7,1 млрд рублей АО МЦСТ на разработку процессора «Эльбрус 32С» для оборонных целей.

Москва, Наталья Рязанова

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