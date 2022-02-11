Россиян предупредили об опасности умных колонок

Умная колонка может стать источником утечки конфиденциальных разговоров, предупредил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

В силу функционала умные колонки анализируют поведение владельца и общается с нами напрямую. Запросы обрабатываются в режиме реального времени самим устройством или перенаправляются на сервер. При чем на сервер отправляется не только команда, обращенная к колонке, но запись речи в течение определенного времени.

«Сама суть умных колонок подразумевает постоянное подключение к глобальной сети и поиск в ней информации, что несет повышенный риск утечек конфиденциальных разговоров», – пояснил Павел Мясоедов агентству «Прайм».

Степень риска от добросовестности производителя в части защиты персональных данных пользователей. А также от набора функций самой колонки: чем устройство проще и дешевле, тем меньше риск. В силу ограничений по мощности устройство не сможет решать лишние задачи самостоятельно.

Эксперт посоветовал воздержаться от конфиденциальных или важных разговоров вблизи умной колонки. А для надежности отключать ее не только от Интернета, но и от электропитания.

Ранее специалисты посоветовали россиянам не сдавать биометрические данные, поскольку человечество еще не научилось эффективно их защищать. Личные данные могут быть проданы мошенникам и использованы, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»