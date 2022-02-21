В России предложили наказывать оборотным штрафом за утечку личных данных

Операторам персональных данных (ПД) могут грозить оборотные штрафы за утечку. Такое предложение обсуждалось во время круглого стола в Совете Федерации, пишут «Ведомости».

Один из экспертов предложил привязать наказание на утечку ПД к прибыли компаний, рассказали участники заседания глава Института исследований интернета Карен Казарян и директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович. Другой участник обсуждения добавил, что соответствующие поправки в законодательство уже готовятся.

Представитель Минцифры настаивал на ужесточении наказания, поскольку существующие штрафы не стимулируют операторов соблюдать все к требования законодательства. Особенно это касается крупных компаний. Согласно КоАП РФ, штраф за утечку ПД граждан ограничен верхней планкой в 500 тыс. рублей.

Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова согласилась с ужесточением наказания за утечки данных. Но отметила, что не все ПД хранятся в больших компаниях и оборотные штрафы нужно назначать с учетом размера фирмы, характера и объема слитых данных.

Напомним, сотрудник компании сотовой связи в Екатеринбурге попался на сливе персональных данных клиентов. За нарушение тайны телефонных переговоров и неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации его приговорили к штрафу в 25 тыс. рублей. После уплаты штрафа мужчина не будет считаться судимым.

Москва, Наталья Рязанова

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